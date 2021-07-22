У нас много вопросов к договоренностям Германии и США по Северному потоку-2 — Кулеба

Газопровод Северный поток-2 остается для Украины вопросом безопасности, поэтому для уменьшения рисков необходимы переговоры с США и Германией.

Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что у Украины есть много вопросов относительно того, как именно американо-немецкая договоренность способна уменьшить риски безопасности не только для Украины, но и для стран Центральной Европы.

— Мы будем разговаривать с Соединенными Штатами и с Германией по этому поводу, — заверил глава МИД Украины.

В то же время Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина представит собственную позицию по запуску Северного потока-2 как только ознакомится с предложенными пунктами договоренностей США и Германии.

— Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но все понимают, что главным бенефициаром того кризиса, который создал Северный поток-2, является Россия. Это и является главной проблемой, — добавил Дмитрий Кулеба.

Договоренности США и Германии

21 июля Германия обнародовала текст документа, утверждающего договоренности с США по завершению строительства газопровода Северный поток-2.

Кроме общих пунктов, США и Германия гарантируют Украине:

более $1 млрд инвестиций в энергобезопасность Украины;

введение санкций против РФ в случае, если энергия будет использована как оружие против Украины;

продление транзита российского газа через Украину минимум на 10 лет;

поддержку суверенитета и независимости Украины.

МИД Украины и Польши жестко отреагировали на такие договоренности, назвав их реальной угрозой для стран Центральной Европы и Украины в частности.

В совместном заявлении министров было отмечено, что запуск Северного потока-2 спровоцирует дополнительные политические, военные и энергетические давления.

В тот же вечер Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией, чтобы обсудить дальнейшие шаги в этой ситуации.

Соответствующие дипломатические ноты уже направлены в Берлин и Брюссель.