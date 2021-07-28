28 країн та міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платформи. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив під час брифінгу.

Україна розраховує, що на саміт прибудуть усі провідні країни-партнери в Європі та Північній Америці.

– Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи така кількість держав не збиралася в Україні для проведення такого заходу на рівні президентів, прем’єр-міністрів, голів парламентів, членів урядів, – зауважив Дмитро Кулеба.

На переконання очільника МЗС, такий результат свідчить про те, що Україні вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму.

– Ви не уявляєте, наскільки потужною та системною є протидія Росії. Вони працюють у кожній столиці, в кожній країні, відмовляючи держави брати участь у Кримській платформі. Але ми продовжуємо свою роботу, бо маємо свою силу правди та силу дипломатії, – зазначив Дмитро Кулеба.

Нині вже майже узгоджена Кримська декларація, яка є підсумковим документом саміту. Там будуть зафіксовані принципово важливі для України положення.

– Ми вже на фінішній прямій до успіху Кримської платформи. Хочу подякувати нашим партнерам, які взяли активну участь у роботі над декларацією й підтримали ті принципові речі, які просувала й на яких наполягала Україна, – сказав очільник міністерства.

За його словами, саміт стане початком наполегливої й довгострокової роботи Кримської платформи, спрямованої на захист норм і принципів міжнародного права в інтересах як України, так і всієї світової спільноти.

– Це не буде одноразова подія. Це буде регулярна робота на багатьох рівнях, – обіцяє Дмитро Кулеба.

Нині влада розробляє довгострокову концепцію роботи платформи щодо кожного з п’яти пріоритетних напрямків:

політика невизнання,

санкції,

безпека в Азово-Чорноморському регіоні,

захист прав людини й міжнародного гуманітарного права,

екологічні та економічні наслідки російської окупації Криму.

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На переконання міністра, прогрес у питанні деокупації Криму слугуватиме важливим елементом більш широкої політики міжнародного співтовариства щодо вирішення проблем заморожених конфліктів у Європі.