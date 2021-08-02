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Факти / Україна / Політика
Анастасія Рогожінська |

В Україні 22 серпня відбудеться нагородження новою премією Національна легенда

зеленський володимир

22 серпня 2021 року в Україні відбудеться нагородження новою премією Національна легенда. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на всеукраїнському форумі Україна-30. Імідж України.

– Це нова державна нагорода і нова традиція, – заявив глава держави.

За словами Зеленського, Україна вшановуватиме своїх геніїв та аплодуватиме їм тоді, коли оплески їм потрібні.

– Коли наші генії можуть їх (оплески) ще чути за те, що вони приносили славу під синьо-жовтим прапором, – додав президент.

Український лідер наголосив, що з 1991 року незалежність країни формували особистості, які відомі зараз усім.

Водночас завдяки геніям всі також знають про український живопис, музику, театр, балет, літературу, кіно, науку і спорт.

Зокрема, президент відмітив Валерія Лобановського, Богдана Ступку, Миколу Амосова, Бориса Патона, Леоніда Каденюка, Броніслава Борондукова, Леоніда Бикова.

– Починаючи з 1991 року, вони із року в рік приносили незалежній Україні славу, із року в рік світ казав їм Браво!, і, на жаль, із року в рік вони йшли від нас, так і не почувши від України дякую. Більше так ніколи не буде, – додав президент.

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