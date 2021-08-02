22 серпня 2021 року в Україні відбудеться нагородження новою премією Національна легенда. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на всеукраїнському форумі Україна-30. Імідж України.

– Це нова державна нагорода і нова традиція, – заявив глава держави.

За словами Зеленського, Україна вшановуватиме своїх геніїв та аплодуватиме їм тоді, коли оплески їм потрібні.

– Коли наші генії можуть їх (оплески) ще чути за те, що вони приносили славу під синьо-жовтим прапором, – додав президент.

Український лідер наголосив, що з 1991 року незалежність країни формували особистості, які відомі зараз усім.

Водночас завдяки геніям всі також знають про український живопис, музику, театр, балет, літературу, кіно, науку і спорт.

Зокрема, президент відмітив Валерія Лобановського, Богдана Ступку, Миколу Амосова, Бориса Патона, Леоніда Каденюка, Броніслава Борондукова, Леоніда Бикова.