Червень 2026 року в Україні видався досить мінливим. Періоди спекотної погоди змінювалися прохолодними днями, а з дощами ситуація у різних регіонах була неоднаковою. Укр ГМЦ неодноразово оголошував штормове попередження про вітер, грози та дощі.

Тож ми вирішили з’ясувати, якою буде погода у липні 2026 року та що показують сучасні кліматичні прогнози.

Що впливатиме на погоду у липні 2026 в Україні

За даними NOAA, у Тихому океані вже почався період Ель-Ніньйо. Це природне явище, яке виникає тоді, коли температура поверхні води в центральній та східній частині екваторіального Тихого океану нагрівається.

Зараз дивляться

Фахівці зазначають, що протягом останнього місяця вода в океані була теплішою за середні показники. Також спостерігалися зміни в атмосферних процесах, які зазвичай супроводжують Ель-Ніньйо.

За прогнозами NOAA, це явище може посилитися згодом та впливатиме на зиму 2026-2027 років. Ель-Ніньйо здатне впливати на погоду у різних частинах світу. Але це не обов’язково спека, адже в одних регіонах воно може приносити менше дощів, а в інших збільшувати кількість опадів.

Водночас не лише це явище визначатиме погоду у липні 2026 року в Україні. Для нашої країни варто враховувати загальну картину, яку показують сезонні кліматичні моделі.

Погода на липень 2026 в Україні: якою буде температура повітря

За даними сезонного прогнозу ECMWF SEAS5, липень 2026 року в Україні ймовірно буде трохи теплішим, ніж зазвичай.

Згідно з розрахунками моделі, середня температура протягом місяця може бути приблизно на 0,5–1°C вищою за багаторічні показники. Помаранчеві відтінки на карті показують, що середня температура буде вищою за кліматичну норму. Чим насиченіший колір, тим більша різниця між прогнозованою температурою та середніми багаторічними показниками.

Найбільше підвищення температури прогнозують для південних, центральних та частково східних областей.

Однак це не означає, що весь місяць буде спекотним. Сезонний прогноз не може визначити температуру на конкретний день, а лише показує загальну тенденцію.

Тобто липень може виявитися теплішим, ніж зазвичай, але це не виключає періодів прохолоди або короткочасних змін температури.

Чи буде в Україні багато дощів у липні

За розрахунками сезонної моделі, у липні в Україні випаде трохи більше дощів, ніж зазвичай буває цього місяця.

Блакитні відтінки на карті опадів вказують на перевищення звичної кількості дощів. Проте карта не показує, коли саме будуть дощі та наскільки вони будуть інтенсивними, адже вона лише відображає загальну тенденцію за весь місяць.

Найсуттєвіше збільшення кількості опадів прогнозують у центральних та східних областях. Там дощів буде на 10-20 мм більше за середні багаторічні показники, а місцями ще більше.

У західних областях різниця буде меншою, адже прогноз показує близько 5-10 мм додаткових опадів порівняно зі звичайними значеннями для липня.

На півдні України також немає ознак тривалої посухи. За цією моделлю, кількість опадів у південних областях близька до норми або трохи вища.

Отже, попередній прогноз на липень 2026 року в Україні показує досить теплий місяць. При цьому можливі періодичні дощі, особливо у північних, центральних та східних регіонах.

Сезонні прогнози показують лише загальну тенденцію.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.