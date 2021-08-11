Уряд погодив звільнення голови Харківської ОДА Тимчук

Голову Харківської обласної державної адміністрації Айну Тимчук звільняють з посади.

Кабінет міністрів погодив відповідне рішення 10 серпня під час засідання.

Про це повідомив Олексій Гончаренко в Telegram-каналі.

Що відомо про Айну Тимчук

47-річна Айна Тимчук очолила Харківську ОДА 27 листопада 2020 року за рішенням президента Володимира Зеленського.

Уже із 1 грудня Тимчук розпочала повноцінне виконання своїх обов’язків.

До цієї посади працювала керівником апарату Дніпропетровської ОДА.

У 2010 та 2014 році Тимчук була радницею і заступницею мера Харкова, а також керуючою справами виконавчого комітету міськради.

Її колишній чоловік Андрій Тимчук двічі ставав фігурантом розслідувань Bihus.info.

За даними журналістів, він приховав майно від НАЗК.

Також нещодавно харківські журналісти проекту Кнопки.Харьков у розслідуванні заявили, що Тимчук разом із екс-чоловіком могла вести бізнес на території окупованого Криму.

Джерело: Олексій Гончаренко

Фото: Харківська ОДА