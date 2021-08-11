Уряд погодив звільнення голови Харківської ОДА Тимчук

Голову Харківської обласної державної адміністрації Айну Тимчук звільняють з посади.
Кабінет міністрів погодив відповідне рішення 10 серпня під час засідання.
Про це повідомив Олексій Гончаренко в Telegram-каналі.
Що відомо про Айну Тимчук
47-річна Айна Тимчук очолила Харківську ОДА 27 листопада 2020 року за рішенням президента Володимира Зеленського.
Уже із 1 грудня Тимчук розпочала повноцінне виконання своїх обов’язків.
До цієї посади працювала керівником апарату Дніпропетровської ОДА.
У 2010 та 2014 році Тимчук була радницею і заступницею мера Харкова, а також керуючою справами виконавчого комітету міськради.
Її колишній чоловік Андрій Тимчук двічі ставав фігурантом розслідувань Bihus.info.
За даними журналістів, він приховав майно від НАЗК.
Також нещодавно харківські журналісти проекту Кнопки.Харьков у розслідуванні заявили, що Тимчук разом із екс-чоловіком могла вести бізнес на території окупованого Криму.
Джерело: Олексій Гончаренко
Фото: Харківська ОДА