Президент України Володимир Зеленський має намір ініціювати позачергову сесію Верховної Ради для розгляду законопроекту щодо великого герба.

Про це заявив перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Найімовірніше, вона відбудеться до 23 серпня. Політик додав до посту документ, підписаний главою держави.

У ньому український президент звернувся до голови ВР з проханням щодо скликання Ради та внесення до порядку денного законопроекту щодо великого герба.

Наприкінці червня Зеленський вніс до Ради цю законодавчу ініціативу, позначивши її як невідкладну. Після цього ВР додала документ до порядку денного.

Зеленський сказав, що питання про великий герб України вже майже 30 років не може закритися. Варто зазначити, що цей державний символ передбачений Конституцією нашої країни. Президент наголосив, що у цьому питанні потрібно поставити остаточну крапку.