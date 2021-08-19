19 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони Крим.

Народні депутати ухвалили закон 1 липня, а 2 серпня його підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Підписаним главою держави законом буде скасовано режим вільної економічної зони в Криму, який запровадили на десять років із 12 серпня 2014 року.

Скасували закон для того, щоб відновити права громадян України, які залишилися проживати на тимчасово окупованій території чи були там зареєстровані, оскільки їм було обмежено доступ до банківських послуг на підконтрольній Україні території.

Тепер економічні відносини діятимуть відповідно до обмежень, що зумовлені окупацією.

Закон унормовує порядок в’їзду та виїзду осіб на тимчасово окуповану територію, закріплює право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають в анексованому Криму та забезпечує реалізацію права на спадкування для таких осіб.

Учасники Кримської платформи вивчатимуть питання щодо визнання Кримськотатарської національно-територіальної автономії.

Про це в інтерв’ю українським журналістам на острові Зміїний заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, в Україні поки немає жодного узгодженого законопроекту щодо визнання автономії ні з Офісом президента, ні з кримськими татарами.