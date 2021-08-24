У центрі Києва відкрили офіс Кримської платформи. Його вже відвідали президент України Володимир Зеленський і деякі учасники саміту.

– Найголовніше – це результат, який ми можемо отримати щодо деокупації Криму й допомоги кримським татарам та всім іншим кримчанам, працюючи тут щодня 24/7, – заявив президент.

Керівник офісу Кримської платформи, постійний представник президента в Криму Антон Кориневич розповів, що тут працюють внутрішньо переміщені особи з Криму.

За його словами, до завдань офісу належать цілодобовий моніторинг ситуації на окупованому півострові щодо прав людини, економічної та екологічної ситуації, сприяння виконанню Стратегії деокупації та реінтеграції Криму, інформування та комунікація з громадянами України з Криму та спільна з МЗС робота з міжнародними партнерами.

Також гості взяли участь у символічній висадці дерев – кримської сосни у дворі офісу. Це символізуватиме відродження спільними зусиллями природи Криму, яка страждає внаслідок російської окупації.

Глава держави поспілкувався з українськими громадянами, які були змушені залишити півострів після окупації, а також з тими, хто продовжує там проживати, але спеціально приїхав в Київ.

Найголовніше – результат: у Києві відкрили офіс Кримської платформи / 4 фотографии

23 серпня у Києві відбувся перший саміт Кримської платформи, головна мета якої – домогтися деокупації Криму. Участь у ньому взяли представники 46 країн.

Чому проведення саміту Кримської платформи було важливим для України і чи варто чекати результатів – читайте у матеріалі.