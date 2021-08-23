У Криму запанує право, якщо світова спільнота зведеться на ноги. Таку думку під час саміту Кримська платформа озвучив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

– У кримських татар є така приказка: Царство шакалів триває до тих пір, поки не прокинуться і не зведуться на ноги леви. Тож ми дуже сподіваємось, що світова спільнота скоро підніметься на ноги, щоб на нашій землі запанувало право, а не груба сила, – заявив він.

Саме цій меті, заявляє він, присвячена Кримська платформа й декларація, яку буде тут підписано.

На його переконання, якщо залишиться безкарним захоплення території однієї країни, жодна країна не зможе відчути себе в цілковитій безпеці.

– Я дякую представникам усіх країн, які в складний кризовий час, незважаючи на шантаж і погрози з боку Росії, на пандемію коронавірусу, приїхали до України, – наголосив Мустафа Джемілєв.

Установчий саміт Кримської платформи триває 23 серпня в столичному виставковому центрі Парковий.

Учасники з 45 країн під час роботи обговорюють питання міжнародної політики невизнання, посилення санкційної політики проти агресора, безпеки й свободи судноплавства або навігації, захисту прав людини, відновлення прав корінного кримськотатарського народу, вирішення економічних та екологічних проблем.

За підсумками саміту ухвалять спільну декларацію, до якої згодом зможуть приєднатися представники тих країн, які не змогли 23 серпня бути присутніми в Києві.

Фото: Мустафа Джемілєв