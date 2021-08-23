В Крыму воцарится право, когда мировое сообщество поднимется на ноги. Такое мнение во время саммита Крымская платформа озвучил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

– Царство шакалов продолжается до тех пор, пока не проснутся и не поднимутся на ноги львы. Мы очень надеемся, что мировое сообщество скоро поднимется на ноги, чтобы на нашей земле воцарилось право, а не грубая сила, – заявил он.

Именно этой цели, заявляет он, посвящена Крымская платформа и декларация, которая будет здесь подписана.

Учредительный саммит Крымской платформы продолжается 23 августа в столичном выставочном центре Парковый.

Участники из 45 стран во время работы обсуждают вопросы международной политики непризнания, усиление санкционной политики против агрессора, безопасности и свободы судоходства или навигации, защиты прав человека, восстановления прав коренного крымскотатарского народа, решения экономических и экологических проблем.

По итогам саммита примут совместную декларацию, в которой впоследствии смогут присоединиться представители тех стран, которые не смогли 23 августа присутствовать в Киеве.

Фото: Мустафа Джемилев