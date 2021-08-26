Ми як були на своїй землі тисячі років, так і лишаємось на ній, – Кулеба різко звернувся до Росії

Російська Федерація всіляко намагається привласнити чужу історію, страви та культуру. Але Україна була, є і буде.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зауваживши, що росіяни бажають приватизувати чуже.

– Російські колеги, Україні, на відміну від вас, не потрібно нічого приватизувати. Ми як були на своїй землі тисячі років, так і лишаємось на ній. Це ви намагаєтесь привласнити чужу історію, страви та культуру. Україна була, є і буде, – заявив Кулеба.

Водночас дипломат прокоментував реакцію Росії на встановлення Дня української державності 28 липня.

– Реакція російської сторони на указ президента України Володимира Зеленського про заснування в Україні нового свята – Дня української державності – є некоректною і маніпулятивної, але вже звичною для Києва, – додав він.

Як пояснив міністр, спроби Кремля називатись центром – не нові, вони були і сотні років тому.

– Два Києва немає. Є один Київ і це український Київ. Це столиця української держави. Він від початку був столицею Давньої Русі. Це наша історія. Наше сьогодення і минуле, – додав Кулеба.

У День Незалежності України, 24 серпня, глава держави оголосив про введення нового свята – Дня української державності. Його святкуватимуть щорічно в День хрещення Русі-України, 28 липня.