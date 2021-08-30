Переговори президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена перенесені на 1 вересня на прохання американської строни. Причина – 31 серпня минає терміну ультиматуму Талібану щодо евакуації з аеропорту Кабула.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров.

– Перенесення зустрічі Зеленського і Байдена з 31 серпня на 1 вересня Офісом президента підтверджується. Це пов’язано з проханням США. 31 серпня минає ультиматум Талібану щодо евакуації іноземних громадян з аеропорту Кабула, – зазначив він.

За його словами, останній день серпня необхідний американській стороні, щоб завершити вивіз громадян з Афганістану, і українська сторона поставилася до цього з абсолютним розумінням.

– Ми розуміємо, що питання безпеки завжди на першому місці. Тому ми згодою відповіли на прохання США про перенесення на один день, – додав Никифоров.

Він повідомив, що програма візиту Зеленського в США також повністю змінилася, але всі її пункти будуть виконані.

Вилетів Зеленський сьогодні, два дні він проведе у Вашингтоні, а потім поїде до Каліфорнії.