Народні депутати пропонують звільнити від оподаткування створення аудіокниг українською мовою. Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді за №5876.

Авторами законопроекту про внесення змін до Податкового Кодексу щодо звільнення від ПДВ операцій з постачання україномовних аудіокниг є нардепи від різних політичних фракцій, зокрема від Голосу, Батьківщини, Європейської солідарності та Слуги народу.

У проекті закону йдеться, що від податку на додану вартість звільняється постачання, підготовлення, виготовлення та розповсюдження аудіокниг. Але виняток становлять видання еротичного характеру.

На думку парламентаріїв, ухвалення законопроекту №5876 сприятиме розвитку української мови та аудіокниг, а також популяризації продукції державною мовою.

– Зазначені нормативно-правові акти є виявом позитивних дій держави, спрямованих на подолання наслідків тривалої русифікації сфер суспільного життя на території сучасної України з боку Російської імперії та СРСР, – йдеться у пояснювальній записці до документа.

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