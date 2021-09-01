Народные депутаты предлагают освободить от налогообложения создание аудиокниг на украинском языке. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде за №5876.

Авторами законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно освобождения от НДС операций по поставке украиноязычных аудиокниг являются нардепы от разных политических фракций, в частности от Голоса, Батькивщины, Европейской солидарности и Слуги народа.

В проекте закона говорится, что от налога на добавленную стоимость освобождается поставка, подготовка, изготовление и распространение аудиокниг. Но исключение составляют издания эротического характера.

По мнению парламентариев, принятие законопроекта №5876 будет способствовать развитию украинского языка и аудиокниг, а также популяризации продукции на государственном языке.

— Указанные нормативно-правовые акты являются проявлением положительных действий государства, направленных на преодоление последствий длительной русификации сфер общественной жизни на территории современной Украины со стороны Российской империи и СССР, — говорится в пояснительной записке к документу.

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