Перша леді України Олена Зеленська запустила аудіогід українською мовою у Маунт-Верноні – маєтку першого президента США Джорджа Вашингтона, що у столиці країни.

Наразі Зеленська разом із президентом та іншими членами делегації перебуває у Вашингтоні з робочим візитом.

Аудіогід у Маунт-Верноні став 31-м за рахунком україномовним аудіогідом за кордоном, який запустили у межах проекту першої леді. Наразі в резиденції Вашингтона аудіоекскурсію можна прослухати ще п’ятьма мовами.

Зеленська наголосила про важливість налагодження зв’язків України та США саме завдяки культурі та дипломатії. Вона заявила, що український аудіогід у Маунт-Верноні став першим у США.

– Я рада, що кордони проекту культурної дипломатії України розширюються, міжнародна мережа аудіогідів стає дедалі більшою і нарешті ми репрезентовані й у США.

Президент Володимир Зеленський, який разом з дружиною відвідав резиденцію Джорджа Буша, також висловив прихильність проекту. За його словами, українці дуже тішаться, коли мають змогу прослухати за кордоном екскурсію державною мовою.

Вперше у США: Зеленська презентувала україномовний аудіогід у Маунт-Верноні / 2 фотографии

Візит української делегації до Вашингтону на чолі з Зеленським стартував 31 серпня. За перший день президент України та інші високопосадовці провели низку важливих перемовин і підписали угоди.

Україна та США домовилися разом будувати енергоблок на Хмельницькій АЕС, розвивати космічну індустрію та енергетику. Також Пентагон пообіцяв виділити військову допомогу. Детальніше про підсумки першого дня візиту Зеленського до США – у матеріалі.