Медведчуку продовжили домашній арешт

2 вересня у Києві суд залишив члена партії Опозиційна платформа – За життя Віктора Медведчука під домашнім арештом. Його підозрюють у державній зраді.

Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту продовжили ще на два місяці, до 28 жовтня.

Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд Києва у четвер.

Прокурори у залі суду наголошували на ризиках втечі, тиску на ймовірних співучасників, переховуванні та знищенні речових доказів. Тому вони просили подовжити домашній арешт політику.

Натомість сторона захисту наголошувала на необґрунтованності підозри та незаконності збору доказів.

Після засідання Медведчук заявив, що оскаржуватиме відповідне рішення в апеляційній інстанції та Європейському суді з прав людини.

Справа Медведчука

У 2021 році Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження щодо народних депутатів фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Їх звинувачують у розграбуванні національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму, а також у державній зраді.

Наразі повідомлення про підозру отримав лише Віктор Медведчук. А нардеп Тарас Козак, за даними Офісу генпрокурора, переховується від слідства в РФ.

13 травня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Віктора Медведчука, а вже 9 липня термін домашнього арешту продовжували.