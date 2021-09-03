Українська делегація в США під час зустрічі з генеральним директором компанії Тімом Куком обговорила відкриття Apple Store в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, головним завданням української сторони було домовитись про те, щоб усі сервіси компанії Apple були доступні українцям.

Одним із пунктів порядку денного було те, щоб голосовий помічник Siri заговорив українською.

За словами Михайла Федорова, найближчим часом українські користувачі Apple Watch зможуть користуватись функцією ЕКГ.

Сторони обговорили побудову компанією Apple датацентру для сервісів iCloud в Україні за прикладом Данії.

А також запропонували компанії створити саме українську музичну редакторську команду Apple Music, як у Німеччині, Франції тощо.

– Хочемо перейняти досвід і використовувати інноваційні підходи та залучати діджитал-інструменти в напрямку перепису населення, оскільки Apple вже має успішний кейс із проведенням перепису населення в одному зі штатів, – зазначає міністр цифрової трансформації.

Крім того, сторони домовились про можливу співпрацю в напрямку освіти щодо програмування для школярів, в університетах, серед ветеранів, у сфері охорони здоров’я, для комп’ютеризації шкіл та вчителів на підтримку тих програм, які вже реалізуються в Україні.

Представники Apple оцінили мобільний застосунок Дія.

Представники делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським презентували проект податкової системи для IT Дія City та розповіли про досвід впровадження перших у світі цифрових паспортів.

1 вересня глава держави мав двогодинну зустріч із президентом США Джо Байденом в Овальному кабінеті Білого дому.

За підсумками переговорів сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства України й США.

Джерело: Михайло Федоров

Фото: Михайло Федоров