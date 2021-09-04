Кулеба про зустріч президентів у США: що очікувати Україні від співпраці зі Штатами

Міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба розповів про візит президента України Володимира Зеленського до США.

Чи отримала Україна бажані безпекові та енергетичні гарантії від американців? А щодо Північного потоку – 2 і участі США у врегулюванні ситуації на Донбасі?

Про зустріч Зеленського і Байдена на тлі афганської історії

Попри напружену ситуацію в Афганістані, вона не завадила Україні та США провести результативний президентський візит. За словами міністра, візит став класичним прикладом win-win співпраці.

– Підтримка Сполученими Штатами України в протидії російської агресії залишається непорушною, а кроки у бік поглиблення стратегічного партнерства – послідовними, – сказав Кулеба.

Було дуже показовим, що спілкування українського та американського лідерів тривало понад дві години, замість однієї, передбаченої програмою. Їхнє спілкування було відвертим, без дипломатичних реверансів. І це вчергове підтверджує союзницький характер відносин України та США.

За підсумками зустрічі президентів була схвалена спільна заява – безпрецедентний за обсягом і змістом документ для українсько-американського діалогу.

Спільна заява зафіксувала позиції стосовно наших спільних цінностей і стратегічних пріоритетів, конкретні ініціативи на підтримку національної безпеки України в галузі оборони, енергетики, клімату, науки, технологій, інфраструктури та охорони здоров’я.

Про готовність Вашингтона і надалі підтримувати Україну свідчить також укладення під час візиту майже двох десятків двосторонніх документів, що сприятимуть гарантуванню безпеки, стабільного розвитку та економічного успіху нашої держави.

Про вступ України до НАТО

На питання щодо обговорення американського бачення ролі та строків вступу України в НАТО, Кулеба відповів розмито

– Сполучені Штати підтримують євроатлантичні прагнення України. Однак про конкретні терміни не йшлося, – сказав Кулеба

Американська сторона позитивно відзначила схвалення нової стратегії оборонної промисловості, засвідчила готовність до поглиблення співпраці в рамках ЕОР (партнерство розширених можливостей, – Ред.) та подальшого втілення трансформацій задля приведення ЗСУ до стандартів і принципів НАТО.

До кінця року американський уряд виділить додаткові $463 млн на реформи в Україні.

Про Донбас

США нададуть Україні додатковий пакет допомоги у $60 млн, що дозволить більш ефективно захищатися від агресії РФ, а також рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства, яка визначає амбітні цілі співпраці на наступні п’ять років.

– В Україну мають надійти американські технології та інвестиції завдяки співпраці ДК Укроборонпром з компаніями L3HARRIS, Day&Zimmermann та Global Ordnance, – сказав Кулеба.

Він повідомив, що вже цього року Україна отримає партію бронебійних систем Джавелін і додав, що невдовзі відбудеться візит міністра оборони США до України, а також чергове засідання комісії у Вашингтоні із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

– Там ми плануємо ухвалити нову Хартію стратегічного партнерства України та США, – повідомив міністр.

За словами Кулеби, на зустрічі із президентом Байденом президент Зеленський чітко сказав, що сучасна Україна поділяє зі Сполученими Штатами спільні цінності, відстоюючи демократію на східному фланзі НАТО. Без активного залучення США до переговорного процесу суттєво поліпшити безпекову ситуацію на сході буде вкрай складним завданням.

– Який це може бути формат? Це питання зараз якраз пропрацьовується, – додав міністр.

Про Північний потік-2

Кулеба повідомив, що у Вашингтоні відбувся детальний обмін думками про загрози Північного потоку-2 для безпеки України та енергетичної безпеки в Європі. Північний потік-2 був однією із ключових тем переговорів. Всі можливі на сьогодні гарантії проговорювалися.

– У продовження раніше проведених у Києві зустрічей на рівні президента Зеленського та Ангели Меркель, а також очільників міністерств енергетики України-ФРН-США, ми розраховуємо на якнайшвидше започаткування регулярних тристоронніх консультацій з питань збереження українського транзиту та забезпечення європейської енергетичної безпеки, – сказав Кулеба.

Він повідомив про співпрацю із міністром енергетики США Дженніфер Гренголм, зокрема і в сфері реформування, декарбонізації енергетичної галузі України, впровадження водневих технологій.

Уряди України та США підтримують зусилля зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел. Йдеться про зміцнення енергетичної незалежності нашої держави із залученням інвестицій та технологій наших американських партнерів.

Про співпрацю США і України у сфері ядерної енергетики

Україна та США домовилися розширити взаємодію у сфері ядерної енергетики та реалізації проектів із будівництва додаткових реакторів на українських АЕС, використання малих модульних реакторівповідомив Кулеба.

Президент Зеленський також обговорив із президентом групи Світового банку фінансування цих критично важливих для нашої держави масштабних проектів.

Подальшій же активізації двосторонньої співпраці та практичній реалізації спільних ініціатив і проектів, зокрема конкретизації хронограми та умов взаємодії із Westinghouse, сприятиме започаткування Стратегічного діалогу з питань енергетики та клімату, про що було домовлено під час візиту.

Про кредити

За словами Кулеби, лідери у Вашингтоні домовилися, що експортно-імпортний банк США відкриє кредитну лінію розміром $3 млрд США для фінансування реалізації проектів американських компаній в Україні в сфері інфраструктури, енергетики, сільського господарства тощо. Ця сума стане ще більшою, якщо реалізовані проекти будуть успішними та прозорими.

США також виділять $45 млн доларів для реалізації гуманітарних проектів на українських територіях, прилеглих до зони російсько-українського збройного конфлікту.

– Взагалі у мене є стійке відчуття, що візит президента Зеленського в США відкрив Україні двері до американських фінансових інституцій, – додав Кулеба.

Додамо, що питання щодо призначення нового посла США в Україні на зустрічі двох президентів не піднімалося.