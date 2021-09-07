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Факти / Україна / Політика
Анастасія Рогожінська |

Якщо російські танки попруть вперед, то зупинятимемо ми їх джавелінами – Кулеба

дмитро кулеба

Звісно можна казати, що джавеліни це засіб психологічного стримування. Але якщо російські танки попруть вперд, то зупинятимемо ми їх саме ними.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

– Нам не потрібна американська система ПРО, а потрібна українська. Ця технологія може прийти не обов’язково зі Штатів. Є інші країни, які володіють нею і ми ведемо перемовини про доступ до системи, – зауважив міністр.

За його словами, Протиповітряна і Протиракетна оброна – це ключові дірки в Україні, над якими зараз влада предметно працює.

– Можна багато разів назвати обронну угоду між Україною і США рамковою, але це не скасує того факту, що в документі чітко зафіксовано за яким напрямом рухатиметься подальше військово-технічне співробітництво між двома країнами, – додав дипломат.

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