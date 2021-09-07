Звісно можна казати, що джавеліни це засіб психологічного стримування. Але якщо російські танки попруть вперд, то зупинятимемо ми їх саме ними.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

– Нам не потрібна американська система ПРО, а потрібна українська. Ця технологія може прийти не обов’язково зі Штатів. Є інші країни, які володіють нею і ми ведемо перемовини про доступ до системи, – зауважив міністр.

За його словами, Протиповітряна і Протиракетна оброна – це ключові дірки в Україні, над якими зараз влада предметно працює.