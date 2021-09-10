Битва за Крим – це битва за Україну: Кулеба у Раді

Питання деокупації півострова – одне з головних у міжнародній політиці країни, бо без Криму немає суверенної України.

Про це заявив під час години запитань до уряду міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, доповідаючи про роботу Кримської платформи.

– Я хочу дуже чітко відзначити, що битва за Крим – це битва за Україну. Якщо ми відмовимося від активної деокупації Криму, суверенної України не буде. Ми не складемо історичний іспит на зрілість, на здатність ефективно захищати національні інтереси, – сказав глава МЗС.

Саме тому, за його словами, деокупація півострова буде пріоритетом міжнародної діяльності до досягнення кінцевої мети.

– Крим – це тест, який визначає правила гри та майбутнє світового порядку, – додав дипломат.