Половина українців позитивно ставляться до ініціативи Кримська платформа, започаткованої для консолідації зусиль міжнародної спільноти в питанні деокупації Криму.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 2 – 4 вересня 2021 року.

За даними соціологів, протягом останніх п’яти місяців в півтора рази зросла кількість українців, поінформованих про Кримську платформу: з 45% у квітні до 66% у вересні.

Так само суттєво зросла і кількість громадян, які позитивно оцінюють цю дипломатичну ініціативу: з 38% у квітні до 50% у вересні.

Ще 36% опитаних повідомили, що ставляться до Кримської платформи нейтрально. І лише 6% респондентів заявили про негативне ставлення.

Серед тих громадян, хто добре поінформований про Кримську платформу та її цілі, позитивно ставляться до неї 77% опитаних (14% – нейтрально, 9% – негативно).

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Опитування провели серед 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження – не перевищує 2%.

Що відомо про Кримську платформу?

Кримська платформа була започаткована як міжнародний консультаційний формат для повернення питання тимчасово окупованого Криму до світового порядку денного.

Установчий саміт Кримської платформи відбувся 23 серпня цього року – в День Державного Прапора України. На цьому заході глави держав та делегації з Євросоюзу і НАТО обговорили повернення Криму під український контроль.

Загалом у саміті взяли участь представники 46 держав та міжнародних організацій.

Діяльність Кримської платформи продовжуватиметься до досягнення ключової мети – деокупації Криму.

Кожна країна-учасниця саміту повинна визначити свого представника для співпраці із новоствореним офісом Кримської платформи, котрий знаходиться в Києві.