Податкова амністія: перші українці вже подали добровільні декларації

В системі отримання електронних декларацій податкової служби України з’явилися перші добровольці.

Про це глава ДПС Євген Олейніков розповів у коментарі одному зі ЗМІ.

– Ми вбачаємо у цьому той факт, що платники податків зацікавлені в одноразовому нульовому декларуванні, – заявив Олейніков.

Добровільне декларування активів

7 вересня 2021 року депутати схвалили законопроект щодо внесення змін до статті 29 Бюджетного кодексу України у зв’язку із введенням податкової амністії для українців.

Документ було визначено президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний.

Процедура проходитиме протягом року – з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022. Вона передбачає одноразове добровільне декларування фізичною особою активів, розміщених на території України або за кордоном, з яких на момент отримання податки були сплачені не в повному обсязі або взагалі не оплачені.