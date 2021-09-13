Президент Володимир Зеленський, коментуючи провал голосування Ради суддів України щодо обрання трьох членів Етичної ради за квотою РСУ, наголосив, що не допустить блокування судової реформи.

За його словами, під загрозою найважливіша її частина – очищення судової системи.

– Я не допущу блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював. Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість, – сказав глава держави.

Водночас він подякував міжнародним організаціям, які минулого тижня делегували експертів до конкурсної комісії, що обиратиме членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Етичної ради.

Для вирішення цього нагального питання в Офісі президента у четвер, 16 вересня, відбудеться робоча зустріч Володимира Зеленського з керівниками органів суддівського урядування, зокрема головою Ради суддів, Верховного суду, представниками парламенту та послами країн Великої сімки.

Згідно з законом про порядок обрання членів Вищої ради правосуддя, суб’єкт формування Етичної ради подає голові ВРП список кандидатів до її складу протягом 30 днів з дня надходження відповідного звернення.

Суб’єктом подання є, серед іншого, Рада суддів України, яка повинна делегувати трьох представників до Етичної ради. Проте 13 вересня РСУ не змогла делегувати своїх представників до Етичної ради, проваливши голосування.