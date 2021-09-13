Зеленский: Я не допущу блокирования судебной реформы

Президент Владимир Зеленский, комментируя провал голосования Совета судей Украины относительно избрания трех членов Этического совета по квоте ССУ, отметил, что не допустит блокирования судебной реформы.

По его словам, под угрозой важнейшая ее часть — очищение судебной системы.

— Я не допущу блокирования главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинцев права на справедливость, — сказал глава государства.

В то же время он поблагодарил международные организации, на прошлой неделе делегировавшие экспертов конкурсной комиссии, которые будут выбирать членов Высшей квалификационной комиссии судей и Этического совета.

Для решения этого неотложного вопроса в Офисе президента в четверг, 16 сентября, состоится рабочая встреча Владимира Зеленского с руководителями органов судейского управления, в частности председателем Совета судей, Верховного суда, представителями парламента и послами стран Большой семерки.

Согласно закону о порядке избрания членов Высшего совета правосудия, субъект формирования Этического совета подает председателю ВРУ список кандидатов в течение 30 дней со дня поступления соответствующего обращения.

Субъектом представления является, среди прочего, Совет судей Украины, который должен делегировать трех представителей в Этический совет. Однако 13 сентября ССУ не смог делегировать своих представителей в Этический совет, провалив голосование.