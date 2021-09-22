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Валентина Летяк |

Україні потрібні чіткі терміни вступу до НАТО: Зеленський зустрівся з генсеком

Зеленський і Столтенберг

Україна не змінить свій євроатлантичний курс, тому для неї важливі часові перспективи вступу до НАТО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом, яка відбулася на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

– На зустрічі подякував генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за незмінну підтримку та участь представника Альянсу у саміті Кримської платформи в Києві. Для країн, які прагнуть членства в НАТО, має бути чітка часова перспектива. Євроатлантичний курс нашої держави незмінний, – написав глава держави у Twitter.

 

Сьогодні, 22 вересня, орієнтовно о 23.40 за Києвом президент України Володимир Зеленський виступить із промовою на Генеральній асамблеї ООН.

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Виступ Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН – трансляція

Фото: Офіс президента

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