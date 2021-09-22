Україні потрібні чіткі терміни вступу до НАТО: Зеленський зустрівся з генсеком

Україна не змінить свій євроатлантичний курс, тому для неї важливі часові перспективи вступу до НАТО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом, яка відбулася на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

– На зустрічі подякував генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за незмінну підтримку та участь представника Альянсу у саміті Кримської платформи в Києві. Для країн, які прагнуть членства в НАТО, має бути чітка часова перспектива. Євроатлантичний курс нашої держави незмінний, – написав глава держави у Twitter.

На зустрічі з @jensstoltenberg подякував за незмінну підтримку ???????? та участь представника @NATO у саміті #КримськоїПлатформи в Києві. Для країн, які прагнуть членства в Альянсі, має бути чітка часова перспектива. Євроатлантичний курс нашої держави незмінний. pic.twitter.com/Km0mnxPeVR — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2021

Сьогодні, 22 вересня, орієнтовно о 23.40 за Києвом президент України Володимир Зеленський виступить із промовою на Генеральній асамблеї ООН.