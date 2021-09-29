У Євросоюзі занепокоєні зловживанням безвізом з боку України та низки країн – ЗМІ

Деякі країни Європейського Союзу порушили питання про можливість скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, Україною, Грузією і Молдовою.

У внутрішньому документі ЄС, який опинився у розпорядженні журналістів, це пояснюють начебто зловживаннями з боку громадян цих держав, серед яких незаконне проживання і необґрунтовані запити про надання притулку.

Так, у документі йдеться про зростання кількості правопорушень, пов’язаних з несанкціонованим проживанням з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії.

Також у ньому звертають увагу на збільшення на понад 50% за останні три місяці клопотань про надання притулку з боку громадян Грузії порівняно з тим самим періодом у 2019 році. Протягом останнього часу все більше розчаровані через так звані зловживання Німеччина, Франція та Італія.

Зокрема, у документі Німеччина та Бельгія згадали Молдову як особливо серйозний випадок. Все через збільшення кількості клопотань про надання притулку з червня по серпень цього року, яке становило 429% порівняно з аналогічним періодом в 2019 році.

Італія також висловила сумніви щодо Молдови, пояснивши це тим, що мережі торгівлі людьми, які діють через сусідні країни, зловживають безвізом і підвищують можливість позбавлення Молдови цього режиму.

Франція у документі звернула увагу на проблеми, викликані громадянами Албанії, Грузії та Сербії. А Чехія заявила, що нещодавно зросла кількість необґрунтованих клопотань про надання притулку від громадян Грузії, Молдови та України.

Джерело: Radio Free Europe