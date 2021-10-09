Захід має посилити тиск на Росію за дії щодо Білорусі – Джапарова

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова вважає, що захід має посилити тиск на Російську Федерацію за дії щодо Білорусі.

Про це Джапарова заявила на неформальному засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН за формулою Арріа щодо ситуації в Білорусі.

Джапарова зазначила, що Україна має намір розвивати відносини з Білоруссю як державою, в якій поважають основні свободи. На її думку, Білорусь віддаляється від цього напряму.

Заступниця міністра наголосила на тому, що у Білорусі тривають порушення прав людини та кампанія політичних репресій, яка лише посилюється.

– Жертвами цих репресій стали й громадяни України. Ми продовжимо наші зусилля щодо звільнення незаконно утримуваних наших співвітчизників та захисту їхніх прав, – наголосила вона.

На думку заступниці міністра, що для України та Європи важливо, щоб Білорусь залишалася суверенною та незалежною країною, а інтеграція з Російською Федерацією не призвела до появи на кордонах України та Євросоюзу нових викликів та загроз.