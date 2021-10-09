Запад должен усилить давление на Россию за действия относительно Беларуси — Джапарова

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова считает, что запад должен усилить давление на Российскую Федерацию за действия относительно Беларуси.

Об этом Джапарова заявила на неформальном заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН по формуле Арри по ситуации в Беларуси.

Джапаров отметила, что Украина намерена развивать отношения с Беларусью как государством, в котором уважают основные свободы. По ее мнению, Беларусь отдаляется от этого направления.

Заместитель министра отметила, что в Беларуси продолжаются нарушения прав человека и кампания политических репрессий, которая только усиливается.

— Жертвами этих репрессий стали и граждане Украины. Мы продолжим наши усилия по освобождению незаконно удерживаемых наших соотечественников и защите их прав, — подчеркнула она.

По мнению заместителя министра, что для Украины и Европы важно, чтобы Беларусь оставалась суверенным и независимым государством, а интеграция с Российской Федерацией не привела к появлению на границах Украины и Евросоюза новых вызовов и угроз.