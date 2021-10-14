Позачергове засідання Ради, присвячене євроінтеграції, може відбутися 21 жовтня – Стефанчук

Нардепи можуть зібратися на позачергове засідання Верховної Ради у четвер 21 жовтня. На порядку денному розгляд законопроектів, важливих для європейської інтеграції України.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, на розгляд парламенту планують винести більше 10 питань, пов’язаних з інтеграцією України до Європейського Союзу.

– Позачергове засідання, наскільки я знаю, буде заплановане на четвер на другу половину дня. Це відповідь парламенту саміту Україна-ЄС, який пройшов дуже успішно, – пояснив він.

Днями речниця фракції Слуга народу Юлія Палійчук повідомила, що на позачерговому засіданні нардепи розглянуть чотири євроінтеграційні законопроекти.

Крім того, народні депутати наступного тижня під час чергових пленарних засідань планують ухвалити закони, необхідні для посилення співпраці з МВФ, на які давно чекає місія фонду в Україні.

Це стосується законопроектів №5459-1 (про приведення статусу Національного антикорупційного бюро у відповідність до вимог Конституції) і №5850, 5852, 5853 (щодо реформування банківської сфери та посилення незалежності НБУ).