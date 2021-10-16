Зеленський має намір посилити покарання за контрабанду – Данілов

Президент України Володимир Зеленський має намір посилити відповідальність за контрабандну діяльністю. Глава держави хоче запровадити покарання у вигляді ув’язнення терміном на 20 років за контрабанду.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у програмі Свобода слова на телеканалі ICTV. За його словами, український президент наполягає, що на законодавчому рівні мають запровадити тюремне ув’язнення за контрабанду.

– Президент дав доручення, в який спосіб на законодавчому рівні зробити так, щоб ці люди відправлялися до в’язниці. Він говорить, що за це потрібно давати 20 років. Я це підтримую, – наголосив Данілов.

За словами секретаря РНБО, деякі особи можуть втратити свої посади. Він зазначив, що боротьба з контрабандою немов гідра – якщо взяти когось одного за хвіст, то виросте новий.

На брифінгу за результатами засідання РНБО Олексій Данілов розповів, що завдяки боротьбі з контрабандою збільшилися надходження до держбюджету на 47 млрд грн.

За його словами, контрабанда наразі ще існує, а люди, які перебувають під санкційними обмеженнями, досі продовжують незаконну діяльність.