Секретар РНБО розповів, коли запрацює реєстр олігархів

Верховна Рада має переголосувати так званий закон про олігархів, щоб усунути неточності та суперечності, а далі – підписання та набуття чинності. До цього моменту Рада нацбезпеки та оборони не може наповнювати Реєстр оліграхів, пояснив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Ми до прийняття закону, звісно, не можемо наповнювати реєстр. Технологічно у нас є можливість проводити систему моніторингу в разі прийняття цього законопроекту щодо всіх громадян, які можуть потрапляти в цю систему координат. Це не зовсім про прізвища, це про систему, це комплексний підхід, – наголосив він.

Верховна Рада 23 вересня голосами 279 нардепів ухвалила так званий закон про олігархів №5599. Він передбачає створення Реєстру олігархів, визначає порядок внесення осіб до реєстру та його наслідки. Саме РНБО має вирішувати, кого вносити до цього списку на основі подання Кабміну, члена РНБО, НБУ чи СБУ.

Громадянина вважатимуть олігархом, якщо він веде активне політичне життя, має вплив на ЗМІ, є власником об’єкту господарювання, а вартість його активів перевищує 1 млн прожиткових мінімумів.

Проте після голосування у законі виявили поправки, які суперечать одна одній. Зокрема, статус олігарха мали визначати два абсолютно різні органи – Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та Рада національної безпеки і оборони України (РНБО).

Тому згідно з регламентом парламенту документ нардепи повинні переголосувати орієнтовно 2-5 листопада.