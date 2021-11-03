Президент України Володимир Зеленський вніс сьогодні до Верховної Ради подання про призначення Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Про це поінформував представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

– До Верховної Ради надійшло подання президента України про призначення Резнікова Олексія міністром оборони України, – повідомив Мельничук.

Проект постанови про призначення Резнікова міністром оборони зареєстровано на сайті парламенту під № 6267. Зараз документ направлено на розгляд профільного комітету.

Згідно зі статтею 114 Конституції України, міністр оборони та міністр закордонних справ призначаються Верховною Радою за поданням президента України.

Інші ж міністри призначаються ВР за поданням прем’єр-міністра України.

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада підтримала заяву про відставку Олексія Резнікова з посади віце-прем’єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

На посаду нового голови Мінреінтеграції фракція Слуга народу вже висунула свого нардепа Ірину Верещук.

Водночас Андрій Таран був звільнений з посади міністра оборони України.