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Юлія Соколова |

Зеленський офіційно запропонував Раді призначити Резнікова міністром оборони

Олексій Резніков

Президент України Володимир Зеленський вніс сьогодні до Верховної Ради подання про призначення Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Про це поінформував представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

– До Верховної Ради надійшло подання президента України про призначення Резнікова Олексія міністром оборони України, – повідомив Мельничук.

Мельничук про Резнікова

Проект постанови про призначення Резнікова міністром оборони зареєстровано на сайті парламенту під № 6267. Зараз документ направлено на розгляд профільного комітету.

Згідно зі статтею 114 Конституції України, міністр оборони та міністр закордонних справ призначаються Верховною Радою за поданням президента України.

Інші ж міністри призначаються ВР за поданням прем’єр-міністра України.

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада підтримала заяву про відставку Олексія Резнікова з посади віце-прем’єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

На посаду нового голови Мінреінтеграції фракція Слуга народу вже висунула свого нардепа Ірину Верещук.

Водночас Андрій Таран був звільнений з посади міністра оборони України.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: УНІАН

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