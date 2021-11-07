Продовження зустрічей у Нормандському форматі під великим питанням – Никифоров

Продовження зустрічей у Нормандському форматі – за участю України, Франції, Німеччини та Росії – зараз знаходиться під питанням, оскільки не вдається домовитися щодо проведення наступного саміту.

Про це поінформував в ефірі одного з українських телеканалів прес-секретар президента України Сергій Никифоров, відповідаючи на запитання щодо можливості обговорення в рамках Нормандського формату екологічних проблем на Донбасі.

– У мене зараз немає однозначної відповіді. Сам Нормандський формат, його продовження — під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в Нормандському форматі на найвищому рівні. Навіть міністри поки що не зустрічаються. Тобто тут і політична частина, політичний порядок Нормандського формату під великим питанням, не кажучи вже про екологію, – наголосив Никифоров.

Водночас він зазначив, що екологія є правильною темою для обговорення на високому рівні в Нормандському форматі.

Востаннє лідери країн нормандської четвірки зустрічалися в очному форматі в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви. А радники лідерів Нормандського формату збиралися на зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року.

Нормандський формат – це зустрічі лідерів (голів МЗС) України, Франції, Німеччини, Росії, на яких обговорюються питання щодо збройної агресії РФ проти України.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський обговорював з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном підготовку до саміту нормандської четвірки.

Після цього в прес-службі президента Франції поінформували, що протягом найближчих тижнів можлива зустріч на рівні міністрів закордонних справ у нормандському форматі. Проте вона досі не відбулася.

Як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Росія не висловила готовність провести таку зустріч.

Джерело: Телеканал Дом