Продолжение встреч в Нормандском формате – с участием Украины, Франции, Германии и России – сейчас находится под вопросом, поскольку не удается договориться о проведении следующего саммита.

Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, отвечая на вопрос о возможности обсуждения в рамках Нормандского формата экологических проблем на Донбассе.

– У меня сейчас нет однозначного ответа. Сам Нормандский формат, его продолжение – под большим вопросом. Никак не могут договориться по поводу следующего саммита в Нормандском формате на самом высоком уровне. Даже министры пока не встречаются. То есть, здесь и политическая часть, политический порядок Нормандского формата под большим вопросом, не говоря уже об экологии, — подчеркнул Никифоров.

В то же время, он отметил, что экология является правильной темой для обсуждения на высоком уровне в Нормандском формате.

Последний раз лидеры стран нормандской четверки встречались в очном формате в Париже в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва. Советники же лидеров Нормандского формата собирались на встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года.

Нормандский формат – это встречи лидеров (глав МИД) Украины, Франции, Германии, России, на которых обсуждаются вопросы о вооруженной агрессии РФ против Украины.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовку к саммиту нормандской четверки.

После этого в пресс-службе президента Франции проинформировали, что в ближайшие недели возможна встреча на уровне министров иностранных дел в нормандском формате. Однако она до сих пор не состоялась.

Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Россия не выразила готовности провести подобную встречу.

Источник: Телеканал Дом