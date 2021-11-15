Вносити зміни до закону про олігархів після висновку Венеційської комісії буде непросто – Корнієнко

Внесення змін до закону про деолігархізацію, якщо того вимагатиме Венеційська комісія після надання своїх висновків, буде непростим.

У цьому переконаний перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

– Отримаємо висновки і подивимося, до чого варто дослухатися, а до чого — ні. Звісно, Венеційська комісія – шановний орган. Але тут є проблема: першу олігархіаду ми проживали півроку, дуже драматично – зі зняттям спікера. І я не впевнений, що внесення змін до закону про олігархів буде простою історією, – пояснив він.

Олександр Корнієнко припустив, що якісь зауваження Венеційської комісії до закону можуть бути косметичні. Водночас, за його словами, на їхнє внесення може знадобитися півроку.

Тому спікер говорить, що постає питання, наскільки в такий процес потрібно занурюватися, витрачаючи на це парламентські ресурси.

Ініціатором законопроекту про деолігархізацію є президент Володимир Зеленський.

1 липня Верховна Рада України ухвалила цей документ у першому читанні. На засіданні, всупереч регламенту, не були розглянуті альтернативні законопроекти.

Тоді омбудсмен Людмила Денісова заявила, що закон про олігархів суперечить Конституції, адже порушує права та свободи людини. Після цього документ надали на розгляд Венеційської комісії, щоб отримати експертний висновок.

23 вересня, не дочекавшись висновків комісії, Верховна Рада ухвалила закон про олігархів №5599 у другому читанні. До документа було внесено понад 1 200 поправок, вони в основному були проігноровані.

Після цього декілька народних депутатів почали вимагати скасувати результати голосування. Вони апелювали до того, що розгляд законопроекту №5599 у другому читанні відбувався з порушенням регламенту та Конституції.

Але парламент не підтримав жодну з 12 постанов, які пропонували скасувати результати голосування.

4 листопада закон про деолігархізацію підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. 5 листопада свій підпис поставив президент Володимир Зеленський.