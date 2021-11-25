Канада планує збільшити військову допомогу Україні та розглядає два варіанти

Канада розглядає можливість посилення своєї військової місії в Україні на тлі дискусії про те, чи зможуть стримати президента Росії Володимира Путіна додаткові сили НАТО від подальшої агресії проти сусідньої України.

Видання The Globe and Mail з посиланнями на власні джерела розповіло, що новопризначена очільниця Міноборони Аніта Ананд розглядає можливість зміцнення військового контингенту в Україні, зокрема направлення кількох сотень канадських військовослужбовців.

Інший варіант, що розглядають, включає перекидання з Румунії в Україну своїх винищувачів CF-18 та направлення бойового корабля Військово-морських сил Канади в Чорне море.

У виданні додають, що будь-яке підкріплення стало б повідомленням для Путіна, який вдруге за рік збирає війська та техніку біля кордонів України.

Тим часом американське видання Politico повідомило, що у США сенатори запропонували збільшити фінансування Пентагону на озброєння України ще на $50 млн. Ця пропозиція надійшла до поправки США у бюджет на 2022 рік.

24 листопада заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗС України готові чинити опір РФ, яка стягує свої війська до кордонів України. За її словами, українська армія набуває більше спроможностей та виробництво вітчизняного озброєння.

Наприкінці жовтня та на початку листопада низка західних ЗМІ опублікувала інформацію про стягування військ РФ до кордонів України.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що станом на зараз Росія сконцентрувала біля кордонів України понад 92 тис. військ і може здійснити атаку на нашу країну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Джерело: The Globe and Mail