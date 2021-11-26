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Ми повністю контролюємо наші кордони: Зеленський про можливу ескалацію ситуації на Сході

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Ми повністю контролюємо наші кордони: Зеленський про можливу ескалацію ситуації на Сході

Україна перебуває у стан війни з Росією вже вісім років, тому ймовірність ескалації ситуації може бути щодня.

По це під час прес-конференції повідомив президент Володимир Зеленський. Але, на його думку, поширення інформації про можливе вторгнення Росії є залякуванням населення.

– Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якої ескалації. Ми щодня маємо реальні розвіддані не лише від нашої розвідки, а й від інших країн-партнерів, – заявив глава держави.

Володимир Зеленський додав, що Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку ситуації.

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