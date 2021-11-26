Зеленський: Оточення Ахметова втягує його у війну проти України та президента

Оточення українського олігарха Ріната Ахметова втягує його у війну проти України та її президента. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції 26 жовтня.

Він розповів, що отримав інформацію, про те, що на початку грудня в Україні готують державний переворот.

– У нас є не тільки агентурна інформація, а навіть звукова, де представники з України з представниками з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні. Що будуть залучені $1 млрд тощо. Я вважаю, що це підстава бізнесмена Ріната Ахметова. Я вважаю, що це операція, його втягують у війну проти держави Україна. Вважаю, що він розпочав її, що, на жаль, це буде його велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу.

Зеленський наголосив, що спокійно ставиться до цієї інформації та запрошує Ахметова на Банкову або до відповідних органів.

– Вважаю, що його оточення втягує його в цю війну. Вважаю, що це велика помилка. Зараз мені це нагадує все, таку ситуацію – розхитування, тому що, зрозуміло, стабільна ситуація в Україні нікому не потрібна.

Нагадаємо, 26 листопада президент України Володимир Зеленський проводить прес-конференцію, присвячену екватору його каденції на посаді президента.

Захід проходить у Києві, у ньому беруть участь 30 представників ЗМІ – українських і міжнародних.