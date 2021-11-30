Голова Офісу президента України Андрій Єрмак дав свідчення у Державному бюро розслідувань (ДБР) у справі про спецоперацію щодо затримання бойовиків російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера.

Про це він поінформував на своїй сторінці у Facebook.

За словами Єрмака, він відвідав ДБР сьогодні о 8:30 ранку.

– Як законослухняний громадянин сьогодні о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі вагнерівців. Повідомив усю відому мені інформацію. Не вважаю за потрібне робити з цього шоу, тому камери не кликав, – наголосив Єрмак.

Голова ОПУ також зазначив, що слідство повинно встановити істину та розставити в справі вагнерівців “усі крапки над і”.

Нещодавно в. о. директора ДБР Олексій Сухачов поінформував, що Державне бюро розслідувань викликатиме на допит голову Офісу президента Андрія Єрмака в справі про зрив спецоперації із затримання вагнерівців. Сухачов також зазначив, що наразі немає жодного факту та доказу причетності Єрмака до зриву спецоперації.

Журналісти-розслідувачі проекту Bellingcat також не знайшли доказів версії, що голова Офісу президента Андрій Єрмак буцімто телефонував до Білорусі та попередив про прибуття вагнерівців. Про це розповів журналіст Христо Грозєв, який очолював розслідування Bellingcat у справі ПВК Вагнера.

Читайте Зеленський не планує звільняти Єрмака з посади очільника ОП

Що відомо про розслідування у справі вагнерівців

17 листопада журналісти-розслідувачі Bellingcat та видання The Insider опублікували розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Розслідування тривало рік. Журналісти хотіли з’ясувати обставини спецоперації українських спецслужб, під час якої планувалося затримати 33 вагнерівців, які причетні до військових злочинів на Донбасі.

За даними Bellingcat, спецоперацію перенесли за розпорядженням Офісу президента України. Формальною причиною було прагнення не зірвати режим припинення вогню на Донбасі, який набував чинності 27 липня. Згодом бойовиків Вагнера затримали сили КДБ Білорусі.

19 листопада екс-начальник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба розповів, що не отримував письмової вказівки від президента Володимира Зеленського про перенесення спецоперації. За словами Бурби, таку інформацію йому та заступникові голови СБУ Руслану Баранецькому передав очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Тим часом Тимчасова слідча комісія Верховної Ради поінформувала в проміжному звіті, що не змогла встановити, хто з українських посадовців став ініціатором відтермінування спецоперації.

Джерело: Андрій Єрмак