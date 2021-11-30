Суд у Києві дозволив затримати самопроголошеного прем’єра Криму Аксьонова

Київський апеляційний суд 25 листопада розглянув скаргу прокурора на ухвалу Шевченківського райсуду Києва від 4 жовтня 2021 року, який відмовив надати дозвіл на затримання самопроголошеного прем’єр-міністра тимчасової російської окупаційної влади в Криму Сергія Аксьонова.

Тобто фактично апеляційна інстанція скасувала це рішення і дозволили затримати Аксьонова з метою приводу його для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Аксьонов очолює так званий уряд окупованого Криму з початку його захоплення Росією, тобто з березня 2014 року.

Йому інкримунують кілька статей ККУ:

ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109 – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

ч. 1 ст. 255 – створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 258 – терористичний акт;

ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 279 – блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства;

ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ст. 341 – захоплення державних або громадських будівель чи споруд.

11 червня 2021 року Офіс генпрокурора завершив розслідування у провадженні щодо восьми колишніх високопосадовців АРК. У справі фігурує і Сергій Аксьонов.

Слідством встановлено, що чиновники упродовж лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополя, створили злочинну організацію.

Їхньою метою було насильницьким способом повалити конституційний лад та змінити межі території України. Вони брали брали участь та сприяли окупації півострова.

Джерело: Київський апеляційний суд