Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко йде у відставку. Про це він заявив у четвер, 18 листопада, під час прес-конференції.

— Два роки минуло. Час іти далі. Відставка — це моє особисте бажання та мої плани, — сказав Сенниченко.

Він заявив, що після призначення на цю посаду ставив собі планку – два роки, і що напередодні алгоритми Facebook йому про це нагадали.

— Я поставив чіткі цілі, зібрав команду та забезпечив процеси, які можуть продовжуватися і без мене. Якраз учора Facebook мені написав: два роки минуло. Тому час йти далі, – сказав він.

Сенниченко також заявив, що рішення про відставку жодним чином не пов’язане з приватизацією київського заводу Більшовик. Він також розповів, що після написання заяви про відставку вже мав зустріч із президентом та прем’єр-міністром.

Дмитро Сенниченко очолив Фонд держмайна у 2019 році. 18 вересня Кабмін на засіданні погодив внесення до Верховної Ради подання про його призначення.

27 жовтня колишній завод Більшовик продали на аукціоні Фонду державного майна за 1,42 млрд грн. Його придбала компанія ТОВ Дженерал Комерс, яка й отримала контрольний пакет акцій заводу (100%).

Тоді у Фонді держмайна зазначили, що це перший успішний об’єкт великої приватизації протягом останніх 15 років.

Фото: Фонд державного майна України

Джерело: Фонд державного майна України