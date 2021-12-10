США вирішили стати активним учасником переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Для України це ключовий момент у телефонній розмові Джо Байдена та Володимира Зеленського, що відбулася 9 грудня. Експерти вважають, що Київ може розраховувати на активізацію переговорного процесу стосовно припинення вогню на сході країни. І справа тут не лише у дзвінку Байдена Зеленському.
Наступного тижня Володимир Зеленський зустрінеться у Брюсселі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Крім того, вчора в Бундестазі відбулися екстрені парламентські слухання через накопичення російських військ уздовж державних кордонів України. На них партія, яку очолювала раніше Ангела Меркель, закликала новий уряд негайно включитися у розв’язання кризи та погрожувала Путіну потужними санкціями.
– Плюс тут ще який є момент – Зеленський заявив про готовність до прямого діалогу з Путіним, він це повторив. Я не виключаю, що у найближчі півроку-рік крига скресне у контексті переговорів щодо Донбасу і подальших рішень, пов’язаних із врегулюванням конфлікту, – сказав політолог Олексій Якубін у коментарі Фактам ICTV.
За його словами, поки що не стоїть безпосередньо питання про перетворення нормандського формату в нормандську п’ятірку, але вже вимальовується щось на кшталт – нормандська четвірка плюс один.
Якубін вважає, що розмова Зеленського і Байдена просто відкрила додаткове вікно можливостей.
– Тому що США прислухалися до пропозиції української влади активізувати свою участь у миротворчих процесах. Поки що це не безпосереднє приєднання до нормандського формату в ролі п’ятого учасника, але принаймні це участь у форматі більш активного каналу комунікації між сторонами, – додав політолог.
До того ж щільність контактів Києва та Вашингтона після 2019 року значно зросла, що також, на думку Якубіна, може свідчити про бажання Байдена, який розуміється на українських реаліях, відігравати додаткову роль у врегулюванні на Донбасі, оскільки у нього є певні важелі впливу на Путіна.
Політолог Володимир Фесенко більш стримано оцінює вплив розмови Байдена із Зеленським на переговори щодо Донбасу, але також прогнозує їхню активізацію.
– Аналізуватимемо після того, як отримаємо додаткову інформацію. Зрозуміло одне, що переговорний процес активізується. Наступного тижня Зеленський зустрінеться у Брюсселі з Макроном та Шольцем. І схоже, що США братимуть активнішу участь у переговорах щодо Донбасу. А ось у якому форматі, ми побачимо дещо пізніше, – підсумував він.