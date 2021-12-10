США вирішили стати активним учасником переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Для України це ключовий момент у телефонній розмові Джо Байдена та Володимира Зеленського, що відбулася 9 грудня. Експерти вважають, що Київ може розраховувати на активізацію переговорного процесу стосовно припинення вогню на сході країни. І справа тут не лише у дзвінку Байдена Зеленському.

Наступного тижня Володимир Зеленський зустрінеться у Брюсселі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Крім того, вчора в Бундестазі відбулися екстрені парламентські слухання через накопичення російських військ уздовж державних кордонів України. На них партія, яку очолювала раніше Ангела Меркель, закликала новий уряд негайно включитися у розв’язання кризи та погрожувала Путіну потужними санкціями.

– Плюс тут ще який є момент – Зеленський заявив про готовність до прямого діалогу з Путіним, він це повторив. Я не виключаю, що у найближчі півроку-рік крига скресне у контексті переговорів щодо Донбасу і подальших рішень, пов’язаних із врегулюванням конфлікту, – сказав політолог Олексій Якубін у коментарі Фактам ICTV.

За його словами, поки що не стоїть безпосередньо питання про перетворення нормандського формату в нормандську п’ятірку, але вже вимальовується щось на кшталт – нормандська четвірка плюс один.

Якубін вважає, що розмова Зеленського і Байдена просто відкрила додаткове вікно можливостей.

– Тому що США прислухалися до пропозиції української влади активізувати свою участь у миротворчих процесах. Поки що це не безпосереднє приєднання до нормандського формату в ролі п’ятого учасника, але принаймні це участь у форматі більш активного каналу комунікації між сторонами, – додав політолог.

До того ж щільність контактів Києва та Вашингтона після 2019 року значно зросла, що також, на думку Якубіна, може свідчити про бажання Байдена, який розуміється на українських реаліях, відігравати додаткову роль у врегулюванні на Донбасі, оскільки у нього є певні важелі впливу на Путіна.

Читайте Байден обговорив із лідерами країн Східної Європи нарощування російських військ поблизу України

Політолог Володимир Фесенко більш стримано оцінює вплив розмови Байдена із Зеленським на переговори щодо Донбасу, але також прогнозує їхню активізацію.

– Аналізуватимемо після того, як отримаємо додаткову інформацію. Зрозуміло одне, що переговорний процес активізується. Наступного тижня Зеленський зустрінеться у Брюсселі з Макроном та Шольцем. І схоже, що США братимуть активнішу участь у переговорах щодо Донбасу. А ось у якому форматі, ми побачимо дещо пізніше, – підсумував він.