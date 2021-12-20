Стефанчук анонсував запровадження дистанційного голосування для нардепів

Законопроект щодо запровадження в Україні дистанційного голосування для народних депутатів буде внесено на розгляд парламенту одразу після нового року.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час одного з інтерв’ю.

За словами речника, робота з розробки відповідного документу вже розпочалася.

– Сьогодні всі парламенти Європи мають міксовану систему голосування. І, насамперед, це пов’язано із тим, що у разі небезпеки – пандемії, або агресії Російської Федерації потрібно забезпечити діяльність парламенту, – наголосив Стефанчук.

Він також нагадав, що два роки тому він уже пропонував запровадити онлайн-голосування для нардепів. Наразі, на його думку, є низка викликів, розвиток яких неможливо спрогнозувати.

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Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна ухвалила таємний документ, призначений для відбиття повномасштабної агресії з боку Росії.

У плані оборони докладно розписані всі дії державних інституцій і цивільних структур.

За словами Данілова, піклуватися про безпеку та незалежність України мають усі громадяни країни.