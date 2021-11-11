На початок листопада рейтинг президента України Володимира Зеленського становить менш ніж 22%. За два останні тижні він знизився на 3,3%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг 4-9 листопада цього року.

Так, якби президентські вибори в Україні відбувалися вже зараз, то за Володимира Зеленського проголосували б 21,8% респондентів (йдеться про громадян, які точно підуть на дільниці та вже визначилися із вибором).

В опитуванні групи Рейтинг від 21-23 жовтня рівень підтримки діючого президента становив 25,1%. Відтак, рейтинг Зеленського за трохи більше ніж два тижні знизився на 3,3%.

У першому турі президентських виборів 2019 року за нього проголосували 30,24% виборців.

П’ятого президента України Петра Порошенка зараз готові підтримати 14,5% опитаних (серед тих, хто визначився). На кінець жовтня рівень підтримки політика становив 14,1%. А в першому турі виборів 2019 року за Порошенка проголосували 15,95% виборців.

Далі в рейтингу йде один із лідерів Опозиційної платформи – За життя Юрій Бойко з 11% підтримки (на кінець жовтня було 9,5% підтримки).

А на четвертій позиції з мінімальним відривом перебуває лідер Батьківщини Юлія Тимошенко: за неї зараз готові проголосувати 10,8% опитаних (у жовтні було 10,1%).

На п’ятій позиції в рейтингу – колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков із 8,8% підтримки (наприкінці жовтня за нього готові були проголосувати 7,3% опитаних).

За колишнього голову Служби безпеки та лідера партії Сила і честь Ігоря Смешка зараз проголосували б 6,2% респондентів (у жовтні було 7,1%).

За екс-прем’єра Володимира Гройсмана готові віддати голоси 5,7% опитаних (у жовтні – 5,1%).

За Олега Ляшка віддали б голоси 4,0% опитаних, за Андрія Садового – 2,6%, за Олега Тягнибока – 2,4%, за Віталія Кличка – 1,7%.

Соціологи також запитали в респондентів, наскільки вони задоволені діяльністю різних органів влади. З’ясувалося, що діяльністю президента Володимира Зеленського задоволені 33% опитаних, а 65% – не задоволені.

Водночас діяльністю Офісу президента задоволені 22% респондентів (не задоволені – 72%).

Найбільше серед органів центральної влади українці не задоволені роботою уряду (80%) та Верховної Ради (83%).

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування – телефонні інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Загалом було опитано 5 тис. осіб. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 1,5.

На початку жовтня Володимир Зеленський заявив, що ще не ухвалив рішення щодо балотування на другий термін.

А у вересні Володимир Зеленський повідомив, що хотів би виконати обіцянки, які давав українцям. Так він відповів на запитання, чи планує йти на другий президентський термін.