Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

До України прямує близько 650 тис. т вугілля – Міненергетики

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Герман Галущенко

До України морським шляхом із США, Австралії та Колумбії загалом надійде близько 650 тис. т вугілля.

Про це під час прес-конференції 24 грудня повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нині в Україні вже повністю розвантажили два судна з вугіллям.

У порту Южне поки не розвантажені два судна, обсягом 75 тис. т та 83 тис. т. Один із них призначений для ДТЕК, інший – для Центренерго.

– У порт Южне ще прямують два судна, загальним обсягом понад 150 тис. т, – перераховує Герман Галущенко.

Станом на сьогодні одне судно, обсягом 55 тис. т, перебуває в порту ТІС. А до кінця грудня туди прибуде ще одне, обсягом близько 72 тис. т.

Одне із суден нині прямує й до порту Чорноморськ із 75 тис. т вугілля.

Нагадаємо, що під час засідання уряду 15 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль із посиланням на дані Міністерства енергетики України, заявив, що в грудні загалом очікуються постачання близько 2 млн т українського та імпортного вугілля. А споживання планується на рівні 1,7 млн т.

Фото: Міненергетики

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка