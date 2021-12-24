До України морським шляхом із США, Австралії та Колумбії загалом надійде близько 650 тис. т вугілля.

Про це під час прес-конференції 24 грудня повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нині в Україні вже повністю розвантажили два судна з вугіллям.

У порту Южне поки не розвантажені два судна, обсягом 75 тис. т та 83 тис. т. Один із них призначений для ДТЕК, інший – для Центренерго.

– У порт Южне ще прямують два судна, загальним обсягом понад 150 тис. т, – перераховує Герман Галущенко.

Станом на сьогодні одне судно, обсягом 55 тис. т, перебуває в порту ТІС. А до кінця грудня туди прибуде ще одне, обсягом близько 72 тис. т.

Одне із суден нині прямує й до порту Чорноморськ із 75 тис. т вугілля.

Нагадаємо, що під час засідання уряду 15 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль із посиланням на дані Міністерства енергетики України, заявив, що в грудні загалом очікуються постачання близько 2 млн т українського та імпортного вугілля. А споживання планується на рівні 1,7 млн т.

Фото: Міненергетики