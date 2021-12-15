Україні вистачить енергоресурсів – газу та вугілля – для проходження опалювального сезону 2021-2022 років.

Про це заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

– Два місяці минуло від початку опалювального сезону, і ми можемо говорити, що наразі все проходить абсолютно стабільно і спокійно, – наголосив він.

Шмигаль уточнив, що до початку опалювального сезону компанія Нафтогаз України закачала до підземних сховищ 18,6 млрд кубометрів газу. Водночас середній показник, з яким в Україні починали опалювальні сезони в 2011-2019 роках, був 17,9 млрд кубометрів.

– Станом на середину грудня у нас у газосховищах понад 15 млрд кубів газу. Цього абсолютно достатньо, щоб забезпечити блакитним паливом і людей, і комунальні заклади, і промислових споживачів, – зазначив Шмигаль.

Заяви про те, що вже в середині грудня в Україні можуть закінчитися запаси вугілля, голова уряду назвав фейком та “типовими страшилками”.

Прем’єр зазначив із посиланням на дані Міністерства енергетики України, що у грудні загалом очікуються поставки близько 2 млн тонн українського та імпортного вугілля. А споживання планується на рівні 1,7 млн тонн.

Шмигаль додав, що в Україні активізовано роботу зі збільшення видобутку вугілля на українських шахтах. За його словами, для цього необхідно, зокрема, погасити борги із зарплати перед шахтарями. На ці цілі планують спрямувати понад 700 млн грн.