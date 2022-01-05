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Факти / Україна / Політика

Перший візит у 2022 році: глава дипломатії ЄС Боррель повідомив про прибуття до України

Юля Захарченко редакторка стрічки
Жозеп Боррель

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прибув в Україну для підтримки на тлі нарощування військ РФ біля кордонів нашої держави.

Жозеп Боррель опублікував фотографію з аеропорту Харкова на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

– Мій перший візит у 2022 році – Станиця Луганська та Київ. У зв’язку з посиленням військового нарощування Росії, я перебуваю тут, щоб продемонструвати підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України, підтримати постійні реформи, які є ключем до витривалості, – зазначив він.

Напередодні візиту до України Боррель провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

У Представництві ЄС в Україні зазначили, що головною темою стало нарощування військ РФ біля кордонів України та проекти двох договорів про гарантії безпеки, які Росія адресувала США та членам НАТО.

Нещодавно американська розвідка повідомила про концентрацію російських військових та техніки біля східних кордонів України. США та низка держав висловили припущення, що РФ може готувати масштабний військовий напад.

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Фото: Getty Images

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