Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прибув в Україну для підтримки на тлі нарощування військ РФ біля кордонів нашої держави.

Жозеп Боррель опублікував фотографію з аеропорту Харкова на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv, #Ukraine. With Russia’s increased military build-up, I am here to show EU support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and to support sustained reform efforts that are key for resilience.@EUDelegationUA pic.twitter.com/SymF8CZAMU — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 4, 2022

– Мій перший візит у 2022 році – Станиця Луганська та Київ. У зв’язку з посиленням військового нарощування Росії, я перебуваю тут, щоб продемонструвати підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України, підтримати постійні реформи, які є ключем до витривалості, – зазначив він.

Напередодні візиту до України Боррель провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

У Представництві ЄС в Україні зазначили, що головною темою стало нарощування військ РФ біля кордонів України та проекти двох договорів про гарантії безпеки, які Росія адресувала США та членам НАТО.

Нещодавно американська розвідка повідомила про концентрацію російських військових та техніки біля східних кордонів України. США та низка держав висловили припущення, що РФ може готувати масштабний військовий напад.