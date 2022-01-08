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Факти / Україна / Політика

Україну відвідають радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
андрій єрмак

Україну наступного тижня відвідають із офіційним візитом радник канцлера Німеччини Йєнс Плетнер та радник президента Франції Еммануель Бонн.

Про це у суботу, 8 січня, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

– За останні два дні провів переговори з радником канцлера ФРН із зовнішньої політики Єнсом Плетнером та дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном, – повідомив Єрмак.

Він зазначив, що співрозмовники з ним домовилися продовжити координацію щодо поточної ситуації у політиці та на сході України.

Більше того, Єрмак провів переговори з помічником держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. Вони поговорили щодо зростання напруження ситуації на українських кордонах, а також щодо сфери безпеки.

Голова ОП підтвердив, що радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату відвідають Київ, як і радники канцлера ФРН та Еммануеля Макрона.

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Джерело: Facebook Андрія Єрмака

Фото: Офіс президента

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