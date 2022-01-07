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Факти / Україна / Суспільство

Наші люди та дивовижна Україна: Зеленський побажав вірянам щасливого Різдва

Юля Захарченко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав українців зі світлим святом. 7 січня православні віряни відзначають Різдво.

На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram глава держави назвав Україну дивовижною та побажав громадянам щасливого Різдва. У відеозаписі Зеленський, рухаючись на гірській трасі на лижах, зауважив красу української природи.

 

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

– Наші гори. Наші люди. Наша дивовижна Україна. Усім щасливого Різдва, – побажав Зеленський.

До привітань доєдналася і перші леді України Олена Зеленська. Вона побажала українцям затишку, спокою, миру та добра.

 

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Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

– Затишку та спокою у ваших домівках! Миру в душі та навколо! Добра й сил на те, щоб його творити! Відчуття любові та дива – сьогодні й завжди, – побажала вона.

Різдво в Україні

7 січня українці відзначають Різдво. З нагоди свята у Києві та інших містах України відкриті локації з розвагами, на яких можна весело провести час.

Справжній аншлаг відбувається на новорічних ковзанках, де збираються величезні черги. У столиці працює понад десяток локацій, на яких є можливість покататися на ковзанах.

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Фото: Офіс президента

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