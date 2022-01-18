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Факти / Україна / Політика

Директор ЦРУ таємно зустрівся в Україні з Зеленським – CNN

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Вільям Бернс

Директор ЦРУ Вільям Бернс минулого тижня зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на тлі загрози російського вторгнення.

Два джерела, знайомі з поїздкою, повідомили телеканалу CNN, що поїздка Бернса в Україну була попередньо запланована.

Телеканал з посиланням на американського чиновника розповів, що Бернс під час зустрічі “провів консультації з українськими колегами з розвідки через побоювання щодо подальшого вторгнення Росії в Україну”.

— Вони обговорили поточні оцінки ризику для України. Перебуваючи там, він також мав можливість обговорити поточну ситуацію з президентом Зеленським та зусилля щодо деескалації напруженості.

ЦРУ вже давно дотримується політики не коментувати або публічно не оголошувати поїздки директора ЦРУ Бернса.

Нещодавно в інтерв’ю Financial Times заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд розповіла, що Сполучені Штати підготували 18 різних сценаріїв санкцій на випадок російського вторгнення на територію України.

Після засідання Ради Росія-НАТО держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорили наступні спільні кроки.

Зокрема, США та НАТО закликали Росію вжити негайних заходів щодо деескалації агресії, що триває проти України.

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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